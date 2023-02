SOCIAL CALCIO – Polverone La Russa e il web non perdona: «Figlio gay? Dispiace come se fosse milanista»

I commenti di La Russa hanno causato un polverone sui social: «Un figlio gay? Un dispiacere come se fosse milanista»

Fanno discutere e non poco le parole del Presidente del Senato Ignazio La Russa, autore di un’uscita più che infelice: «Un figlio gay? Accetterei con dispiacere la notizia, perché sarebbe un figlio che non mi somiglierebbe, sarebbe come se fosse milanista, è un paragone preciso, quello che faccio». Sui social, la gente non perdona la clamorosa gaffe, come si può vedere tra i vari commenti qui sotto.

Pensa un po' invece che dispiacere ritrovarsi un padre come #LaRussa — A Piedi Nudi Nel Parco 👣 💚( Laurentius) (@lore_apiedinudi) February 21, 2023

Da chi riesce a commentare solamente con la parola “Allucinante” a chi, invece, risponde per le rime augurando agli altri di non avere mai un padre come La Russa, escludendo poi chi ci è andato molto più pesante con offese personali.