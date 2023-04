SOCIAL CALCIO – Sarri chiama in causa un club di pallanuoto, la Prorecco risponde a tono

Dopo la vittoria di ieri della Lazio contro lo Spezia nel campionato di Serie A, Sarri ha chiamato in causa un club di pallanuoto

Dopo la vittoria di ieri della Lazio contro lo Spezia nel campionato di Serie A, Sarri ha chiamato in causa un club di pallanuoto in conferenza stampa: «Cosa chiederei a Lotito? Undici per il campionato, undici per la Coppa e undici per la Coppa Italia, come la Prorecco in pallanuoto».

Finalmente qualcuno ha risposto come si deve ad un allenatore che non vede l'ora di coprirsi di ridicolo. Bravi #ProRecco! 👏🏻 https://t.co/bZVoz5nYGZ — Giacomo Morandin (@iljackmora) April 15, 2023

#Sarri parla a Sky, la #ProRecco risponde:



“Caro Maurizio Sarri, sei rimasto indietro di 10 anni: di giocatori ne abbiamo 16, meno di quelli che alleni tu. E comunque ci bastano per non essere fuori dall’Europa già a marzo”.



Che palombella… pic.twitter.com/YXAXPNtbNf — Fabrizio Biasin (@FBiasin) April 15, 2023

Il dissing fra Maurizio Sarri e la Pro Recco di pallanuoto era quello di cui non sapevamo di aver bisogno in questo sabato mattina di aprile.#Sarri #ProRecco pic.twitter.com/hsqARgjra3 — CALCIATORI BRUTTI (@CB_Ignoranza) April 15, 2023

