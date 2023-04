SOCIAL CALCIO – Vlahovic in crisi, la reazione dei tifosi

Dusan Vlahovic sta passando un momento di grande difficoltà nelle ultime uscite con la maglia della Juve, ecco cosa ne pensano i tifosi

Dusan Vlahovic non sta vivendo il momento più semplice da quando è alla Juve. L’attaccante serbo non segna da 636 minuti in campionato e oggi in allenamento si è fermato per un dolore alla caviglia.

#Vlahovic è in crisi , lo dicono i numeri non segna in campionato dal 7 febbraio,in generale dal 16 Marzo 🆚 Friburgo 👇

disattivato il profilo Instagram.

In questo momento che il vero tifoso🤍🖤,lo deve incitare, spronare a dare il meglio ,non criticarlo .

Siamo con te Dusan ❤️ pic.twitter.com/bWtFVa1vby — giovi ❤️🤍🖤⚽️ (@giovamirco) April 10, 2023

Avrai sempre il mio sostegno.

Come per tutti quelli che indossano la maglia della Juventus 🤍🖤 #Vlahovic pic.twitter.com/YB5YfzLiXp — ᑭᗩᘔᘔOᑭᗴᖇYIᒪᗪIᘔ🙅🏻🤍🖤 (@pazzamentejuve) April 10, 2023

I santoni del Jtwitter con mila e mila follower che tutto sanno e sia mai contraddirli,accusano #Vlahovic di non avere le palle, solo per aver disattivato l’account Instagram, tutto questo detto dietro a nomi inventati e foto prese dall’internet. Venghino signori venghino… — Alessandro (@Alessan02694862) April 10, 2023

La verità è una ed una sola.#Vlahovic aveva fatto 15 mesi di buon calcio, ma le stimmate del Campione, proprio non si vedevano!

Buttarsi a capofitto e sborsare 82 mln è stato un azzardo.

Parlano i FATTI! — Lello Pinto (@Raffael09417931) April 10, 2023

