Solskjaer: «Ho grande ammirazione per il Milan, Rashford probabilmente sarà out»

Solskjaer, allenatore del Manchester Utd, ha rivelato che domani sera Rashford non sarà della partita, ecco le sue parole in conferenza

Solskjaer, tecnico dei Red Devils, ha rilasciato una breve dichiarazione durante la conferenza stampa di presentazione alla sfida contro il Milan, valida per gli ottavi di andata di Europa League, in programma all’Old Trafford, le sue parole:

«Domani probabilmente non ci sarà Rashford. Solitamente sono una persona ottimista, ma non credo che domani sia disponibile. Sta ricevendo delle cure e oggi non si è allenato con noi. Ho grande ammirazione per il Milan. E’ una squadra di tradizione, storia, qualità e classe assoluta. Gli altri infortuni? Non sono sicuro che qualcuno tornerà. David De Gea no. Donny Van De Beek, no. Juan Mata, no. Edinson, Cavani forse.»