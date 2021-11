Solskjaer non teme l’esonero: «Non sono preoccupato, lavoro il più duramente possibile»

Ole Gunnar Solskjaer non teme l’esonero nonostante la brutta sconfitta contro il Watford: le sue dichiarazioni

Ole Gunnar Solskjaer non teme l’esonero nonostante la brutta sconfitta del Manchester United contro il Watford. Le sue parole.

ESONERO – «Non ho mai detto di essere al sicuro, ma io sto lavorando per e con il club. Se la società, con cui c’è buona comunicazione, ha intenzione di fare qualcosa è una cosa che resta tre me e loro. Non sono preoccupato, lavoro il più duramente possibile. Non stiamo ottenendo i risultati sperati, ma io nutro ancora fiducia in me stesso e penso che possiamo invertire la rotta».