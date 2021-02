Solskjaer: «Vittoria importante, ma non abbiamo ancora fatto nulla»

Ole Gunnar Solskjaer ha commentato ai microfoni di BT Sport dopo la vittoria contro la Real Sociedad. Le sue parole

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha commentato ai microfoni di BT Sport dopo la vittoria contro la Real Sociedad. Le sue parole.

«”Abbiamo giocato bene, siamo stati cinici e dopo il secondo gol siamo riusciti a trovare ancora più spazio per attaccare. Questa vittoria è stata importante, ma non abbiamo ancora fatto nulla. Sono veramente felice per il gol di James, ha fatto una bella realizzazione. Il risultato finale non deve ingannare, la Real Sociedad è una buona squadra e ottenere questo risultato non era scontato».