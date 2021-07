Son: «Rinnovo? E’ come essere a casa, non c’è stato alcun problema»

Heung-Min Son ha parlato ai canali ufficiali del Tottenham dopo il rinnovo firmato con gli Spurs: le sue parole

RINNOVO – «Era già un grande onore giocare qui da sei anni, il club mi ha mostrato un immenso rispetto e sono ovviamente molto felice di essere qui. È come essere a casa, soprattutto con i tifosi, i giocatori, lo staff. Non c’è stata alcuna discussione o problema. È stato facile. Sono così felice di essere qui e così felice di rivedere presto i fan»

Queste le parole di Paratici: «Siamo lieti di aver concordato un nuovo contratto a lungo termine con Heung-Min Son mentre ci avviamo verso l’inizio di una nuova stagione e un nuovo capitolo per il club con Nuno Espirito Santo. Tutti possono vedere l’impatto positivo che ha Son sul club, sia dentro che fuori dal campo, e siamo lieti che svolgerà un ruolo chiave in ciò che stiamo cercando di ottenere per i prossimi anni».