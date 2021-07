UFFICIALE Tottenham, Son rinnova fino al 2025: il comunicato

Con il futuro di Harry Kane sempre in bilico, con il Manchester City sempre sulle tracce del bomber inglese, il Tottenham si cautela e blinda un altro dei suoi gioielli. Si tratta di Heung-Min Son che, come annunciato dal club londinese, ha rinnovato con gli Spurs.

«Siamo lieti di annunciare che Heung-Min Son ha firmato un nuovo contratto quadriennale con il Club, che durerà fino al 2025».

✍️ We are delighted to announce that Heung-Min Son has signed a new four-year contract with the Club, which will run until 2025.

