Sorrentino: «Grazie a Juric il Toro è tornato a essere un avversario complicato per tutti»

Stefano Sorrentino, ex portiere del Torino, ha così analizzato l’attuale situazione della squadra di mister Ivan Juric

Stefano Sorrentino è stato un portiere importante del nostro calcio. Sul Corriere della Sera propone oggi le sue riflessioni sui “colleghi” che giocano in casa Toro e sulla situazione della squadra granata.



LA PANCHINA HA FATTO BENE A MILINKOVIC-SAVIC – «Vanja aveva giocato moltissime partite tra Nazionale e Toro; quindi, la scelta di farlo rifiatare è stata sensata. Aveva bisogno di un turno di stacco per ripartire ancora più forte. Consideriamo poi che, nel calcio moderno, l’alternanza tra portieri è sempre più diffusa, rispetto a quanto avveniva fino a pochi anni fa. Insomma, non mi sorprenderei se Juric pensasse ad altri avvicendamenti in futuro».



I 7 CLEAN SHEET: MERITO DI VANJA O DELLA SQUADRA – «Sicuramente c’è un mix di entrambe le cose. Ma secondo me, volendo dare delle percentuali, al 70% è merito di Vanja. Nonostante le critiche, credo che sul campo l’estremo serbo stia dimostrando la capacità di migliorare anno dopo anno. Dopodiché, in partite singole degli errori possono sempre accadere. Chi sta dentro può sbagliare».



GEMELLO É TORNATO NELL RETROVIE – «Deve pensare a lavorare ancora più forte di prima, è un portiere giovane e di talento. Anche questa batosta gli servirà per il futuro. Detto ciò, io gli ho consigliato di andare a giocare in prestito: un errore come quello di Bologna è causato dall’inesperienza».



100 PANCHINE PER JURIC AL TORO – «Si tratta di un traguardo importante. Dal suo arrivo in granata, Ivan ha alzato il livello del Toro, che arrivava da un biennio di difficoltà. Con lui il Torino è tornato ad essere un avversario complicato per tutti. Questo era quello che gli si chiedeva. Sul piano dei risultati, la squadra ha raggiunto stabilmente una dimensione da parte sinistra della classifica. Juric ha dato tanto al Toro, e viceversa».