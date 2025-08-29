Sorteggi Conference League 2025/2026 LIVE: che squadre pescherà la Fiorentina? - Calcio News 24

Sorteggi Conference League 2025/2026: tutto quello che c’è da sapere per la Fiorentina

Dopo la conclusione dei preliminari e il sorteggio della Champions League, è arrivato il momento anche per le due competizioni europee “minori” di svelare il proprio cammino: Europa League e Conference League sono pronte per i rispettivi sorteggi della fase a gironi. In particolare, grande attesa per la Fiorentina, unica rappresentante italiana nella Conference League 2025/2026, pronta a vivere una nuova avventura europea dopo le ottime prestazioni delle passate edizioni.

Il format rinnovato della competizione, introdotto già nella stagione scorsa, sarà confermato anche quest’anno. Si partirà con una League Phase con un girone unico, che coinvolgerà 32 squadre divise in quattro fasce secondo il ranking UEFA. Ogni club affronterà sei avversarie: tre in casa e tre in trasferta. L’obiettivo è guadagnare punti sufficienti per accedere direttamente agli ottavi o, in alternativa, ai playoff.

Quando si tengono i sorteggi della Conference League 2025/2026

La cerimonia ufficiale dei sorteggi della Conference League 2025/2026 si svolgerà venerdì 29 agosto al Grimaldi Forum di Montecarlo, con inizio previsto alle ore 13:00. Lo stesso evento ospiterà anche il sorteggio dell’Europa League, che si terrà subito prima. Per i tifosi viola sarà un appuntamento da non perdere, con la Fiorentina che verrà sorteggiata come testa di serie, essendo inserita nella prima fascia grazie al suo ottimo coefficiente UEFA.

Dove vedere il sorteggio in diretta

Sarà possibile seguire i sorteggi della Conference League 2025/2026 in diretta gratuita e in chiaro sul sito ufficiale della UEFA e tramite l’app dedicata, con commento in inglese. Inoltre, Sky Sport trasmetterà l’evento sia sul canale YouTube che su Sky Sport 24, mentre in streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW TV.

Come funziona il sorteggio

Niente più palline fisiche: i sorteggi saranno effettuati digitalmente con un software che determinerà gli accoppiamenti in tempo reale. Ogni squadra conoscerà i suoi avversari subito dopo l’estrazione, ma il calendario completo sarà pubblicato entro il 31 agosto. Per la Fiorentina, che punta a migliorare il proprio percorso europeo, si tratta di un momento chiave: i sorteggi Conference League 2025/2026 definiranno il cammino iniziale verso un sogno chiamato finale.