Sorteggi Europa League 2025/2026 LIVE: ecco chi affronteranno Roma e Bologna - Calcio News 24

Sorteggi Europa League 2025/2026: data, orario e dove seguirli in diretta

Dopo l’ufficialità dei risultati nei turni preliminari e il sorteggio della Champions League, è arrivato il momento di puntare i riflettori anche sui Sorteggi Europa League 2025/2026. La cerimonia, attesissima da tifosi e addetti ai lavori, determinerà il calendario e le sfide della nuova fase a girone unico, introdotta con successo nella passata stagione.

Il format rinnovato, noto come League Phase, ha già dimostrato di garantire spettacolo e competitività grazie alla formula a classifica unica con successivi playoff. Anche quest’anno, l’Europa League adotterà questo modello, che prevede otto partite per ciascuna squadra nella prima fase, seguite dagli spareggi per l’accesso agli ottavi.

Tra le protagoniste italiane ai Sorteggi Europa League 2025/2026, troviamo Roma e Bologna, pronte a scoprire il proprio cammino europeo. Entrambe si sono qualificate direttamente alla fase principale del torneo, evitando i turni preliminari. Grande attesa anche per la Fiorentina, che parteciperà alla Conference League, ma con occhi puntati anche sulla cerimonia congiunta.

TABELLONE COMPLETO EUROPA LEAGUE 2025/2026

Quando si tengono i sorteggi

L’appuntamento è fissato per venerdì 29 agosto 2025, con inizio previsto alle ore 13:00, presso il prestigioso Grimaldi Forum di Montecarlo. Per la prima volta, la UEFA ha deciso di unificare la cerimonia: il sorteggio dell’Europa League si terrà per primo, seguito subito dopo da quello della Conference League. Una scelta che punta a razionalizzare l’evento e a dare maggiore visibilità a entrambe le competizioni.

Dove vedere i sorteggi in diretta

I Sorteggi Europa League 2025/2026 saranno trasmessi in diretta TV e in chiaro su Sky Sport 24 e Canale 20 di Mediaset, oltre che in streaming gratuito sul sito ufficiale della UEFA e sulle piattaforme delle emittenti italiane. Sarà dunque possibile seguire live l’estrazione dei calendari e scoprire subito le prime sfide europee per Roma e Bologna.

Come funziona il sorteggio

Ogni squadra sarà inserita in uno dei quattro fasce in base al ranking UEFA. Verranno poi sorteggiati gli accoppiamenti per il girone unico, che prevede otto match per club: quattro in casa e quattro in trasferta, contro avversari diversi.

I Sorteggi Europa League 2025/2026 rappresentano l’inizio ufficiale della stagione europea per molte squadre: venerdì si alzerà il sipario.