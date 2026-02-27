Europa League
Sorteggi Europa League: sarà derby italiano agli ottavi! Bologna-Roma, tutti gli altri abbinamenti
Sorteggi Europa League: gli accoppiamenti degli ottavi di finale 2025/26 dopo la cerimonia di Nyon. Le avversarie di Roma e Bologna
È il giorno dei sorteggi UEFA a Nyon. Alle ore 13:00 la Roma e il Bologna scopriranno la proprie avversarie per gli ottavi di finale di Europa League. Oltre agli ottavi (andata 12 marzo, ritorno 19 marzo), si definisce tutto il tabellone completo con quarti (andata 9 aprile, ritorno 16 aprile) e semifinali (andata 30 aprile, ritorno 7 maggio) fino alla finale in calendario mercoledì 20 maggio 2026 al Besiktas Stadium di Istanbul in Turchia. Per gli aggiornamenti in tempo reale, segui la diretta testuale su Calcionews24.
LIVE SORTEGGI:
Genk – Friburgo
Bologna – Roma (chi passa, sfiderà Aston Villa o Lille)
Stoccarda – Porto
Ferencvaros – Braga
Panathinaikos – Real Betis
Nottingham Forest – Midtjylland
Celta Vigo – Lione
Lilla – Aston Villa
TUTTI I POSSIBILI ACCOPPIAMENTI
Aston Villa vs Celta o Lille
Braga vs Ferencvaros o Stoccarda
Friburgo vs Bologna o Genk
Lione vs Celta Vigo o Lille
Midtjylland vs Nottingham Forest o Panathinaikos
Porto vs Ferencvaros o Stoccarda
Betis vs Nottingham Forest o Panathinaikos
Roma vs Bologna o Genk
Genk vs Friburgo o Roma
Bologna vs Friburgo o Roma
Stoccarda vs Braga o Porto
Ferencvaros vs Braga o Porto
Nottingham Forest vs Betis o Midtjylland
Celta Vigo vs Aston Villa o Lione
Lille vs Aston Villa o Lione
Panathinaikos vs Betis o Midtjylland
