Sorteggi Europa League: sarà derby italiano agli ottavi! Bologna-Roma, tutti gli altri abbinamenti

12 ore ago

pallone europa league

Sorteggi Europa League: gli accoppiamenti degli ottavi di finale 2025/26 dopo la cerimonia di Nyon. Le avversarie di Roma e Bologna

È il giorno dei sorteggi UEFA a Nyon. Alle ore 13:00 la Roma e il Bologna scopriranno la proprie avversarie per gli ottavi di finale di Europa League. Oltre agli ottavi (andata 12 marzo, ritorno 19 marzo), si definisce tutto il tabellone completo con quarti (andata 9 aprile, ritorno 16 aprile) e semifinali (andata 30 aprile, ritorno 7 maggio) fino alla finale in calendario mercoledì 20 maggio 2026 al Besiktas Stadium di Istanbul in Turchia. Per gli aggiornamenti in tempo reale, segui la diretta testuale su Calcionews24.

LIVE SORTEGGI:

Genk – Friburgo

Bologna – Roma (chi passa, sfiderà Aston Villa o Lille)

Stoccarda – Porto

Ferencvaros – Braga

Panathinaikos – Real Betis

Nottingham Forest – Midtjylland

Celta Vigo – Lione

Lilla – Aston Villa

TUTTI I POSSIBILI ACCOPPIAMENTI

Aston Villa vs Celta o Lille

Braga vs Ferencvaros o Stoccarda

Friburgo vs Bologna o Genk

Lione vs Celta Vigo o Lille

Midtjylland vs Nottingham Forest o Panathinaikos

Porto vs Ferencvaros o Stoccarda

Betis vs Nottingham Forest o Panathinaikos

Roma vs Bologna o Genk

Genk vs Friburgo o Roma

Bologna vs Friburgo o Roma

Stoccarda vs Braga o Porto

Ferencvaros vs Braga o Porto

Nottingham Forest vs Betis o Midtjylland

Celta Vigo vs Aston Villa o Lione

Lille vs Aston Villa o Lione

Panathinaikos vs Betis o Midtjylland

