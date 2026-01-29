Sorteggi playoff Champions League streaming LIVE e diretta tv: ecco dove vederli

Sorteggi playoff Champions League, copertura completa da Nyon: diretta su Sky e Amazon, streaming su NOW e piattaforme UEFA

L’attesa sta per finire: il grande spettacolo del calcio europeo si sposta dai campi alle urne di Nyon, dove venerdì 30 gennaio alle 12:00 prenderà forma il destino di Inter, Atalanta e Juventus e delle altre squadre in corsa. Il sorteggio dei playoff di Champions League rappresenta un passaggio decisivo, segnato in rosso sul calendario di ogni tifoso, perché definirà il tabellone della fase a eliminazione diretta e l’avversaria che proverà a ostacolare il cammino dei bianconeri verso la finale.

Sorteggi playoff Champions League: dove seguirli in diretta La copertura televisiva sarà, come sempre, garantita dai principali broadcaster che detengono i diritti della competizione. Sky trasmetterà l’evento sui propri canali dedicati, accompagnandolo con analisi, approfondimenti e reazioni a caldo subito dopo l’estrazione. Anche Amazon Prime Video offrirà la diretta del sorteggio, accessibile tramite l’app su Smart TV per tutti gli abbonati. Per chi preferisce lo streaming in mobilità, resta disponibile NOW, la piattaforma online di Sky.

L’evento sarà comunque accessibile a tutti, anche senza abbonamenti. La UEFA ha infatti confermato la trasmissione gratuita in diretta streaming sul sito ufficiale UEFA.com e sull’app della Champions League, permettendo a chiunque di seguire in tempo reale l’emozione dell’accoppiamento decisivo.

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

