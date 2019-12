Sorteggio Coppa Italia, ecco tutti gli accoppiamenti con i rispettivi luoghi delle partite valide per gli ottavi della competizione

È andato in scena il sorteggio di Coppa Italia, volto a decretare gli accoppiamenti degli ottavi di finale e gli stadi in cui le gara si giocheranno. Di seguito tutte le gare in programma:

Napoli-Perugia

Lazio-Cremonese

Fiorentina-Atalanta

Inter-Cagliari

Milan-Spal

Torino-Genoa

Parma-Roma

Juventus-Udinese