Sorteggio Europa League: cambiano gli orari di Genoa-Milan e Lazio-Bologna

A fronte del sorteggio degli ottavi di Europa League tenutosi oggi a Nyon, la Lega ha modificato l’orario di due partite di Serie A

Il sorteggio degli ottavi di finale dell’Europa Legue, che si svolto stamattina a Nyon che ha visto come prossimi sfidanti per Lazio e Milan rispettivamente Dinamo Kiev ed Arsenal, ha costretto la Lega di Serie A a modificare gli orari delle partite dei rossoneri e dei biancocelesti per la nona e la decima giornata di ritorno di Serie A. Genoa-Milan, inizialmente in programma domenica 11 marzo alle 15, si disputerà lo stesso giorno, ma alle 18; Lazio-Bologna si giocherà domenica 18 marzo alle 20,45 e non alle 18.