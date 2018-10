Sostituzioni abolite? Ecco la nuova proposta dell’IFAB

Nel tentativo di ridurre le perdite di tempo , l’IFAB ha proposto la drastica soluzione di eliminare le sostituzioni nei minuti di recupero

È vero, si concedono trenta secondi di gioco supplementari per ogni cambio effettuato nel recupero. Tuttavia, il ricorso a questa soluzione si sta rivelando sempre più frequente da parte delle squadre con il malcelato obiettivo di perdere tempo in attesa del fischio finale. Ecco perché si stanno studiando alcune soluzioni che possano ovviare tale pratica.

Infatti l’IFAB, organo che stabilisce le regole del calcio, vorrebbe adottare una soluzione drastica contro le sostituzioni nel recupero. Il Times ha segnalato uno studio secondo il quale in Premier League si faccia ricorso a tale soluzione in circa un quarto delle partite giocate. Di conseguenza, l’IFAB sarebbe alla ricerca di una nuova norma che impedisca i cambi dopo il novantesimo: una soluzione che andrebbe ad incrementare il tempo di gioco complessivo, ma che bisognerebbe sperimentare per capire se e quali imprevisti potrebbe comportare.

La proposta ha già generato alcuni malumori che hanno coinvolto anche nomi di spicco, come l’ex allenatore dell’Inter Roy Hodgson: «Che succederebbe se allo scoccare del novantesimo un calciatore dovesse infortunarsi? E se ci fosse una deroga in questo senso e qualcuno fingesse di essersi fatto male, chi decide se il giocatore che chiede il cambio è davvero infortunato?» ha commentato il tecnico ai microfoni della BBC.