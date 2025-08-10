Sottil al Lecce: ufficiale il trasferimento in prestito dalla Fiorentina - Calcio News 24

Sottil al Lecce: ufficiale il trasferimento in prestito dalla Fiorentina. Il comunicato del club salentino

Il Lecce ha ufficializzato l’arrivo di Riccardo Sottil, esterno offensivo classe 1999, proveniente dalla Fiorentina. Il trasferimento è stato definito con la formula del prestito secco e oneroso: la società toscana incasserà circa 500 mila euro per l’operazione. L’annuncio è stato diffuso attraverso un comunicato ufficiale pubblicato dal club salentino, che conferma l’acquisizione temporanea del calciatore.

Chi è Riccardo Sottil

Sottil è un attaccante esterno dotato di grande velocità, tecnica e capacità di saltare l’uomo. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, ha maturato esperienza in Serie A e Serie B, vestendo anche le maglie di Cagliari e Pescara. Con oltre 80 presenze nella massima serie, il giocatore si è distinto per la sua duttilità tattica e per la capacità di agire su entrambe le fasce. Il suo arrivo rappresenta un innesto di qualità per il reparto offensivo del Lecce.

Visite mediche e disponibilità immediata

Nelle ultime ore, Sottil ha sostenuto le consuete visite mediche presso il centro specializzato indicato dal club. Superati i controlli, il calciatore è ora ufficialmente a disposizione dell’allenatore Eusebio Di Francesco, tecnico esperto noto per il suo calcio propositivo e per la valorizzazione dei giovani talenti. Di Francesco potrà contare su un elemento in grado di dare profondità e imprevedibilità alla manovra offensiva giallorossa.

Un rinforzo strategico per il Lecce

Con l’ingaggio di Sottil, il Lecce punta a rafforzare la propria rosa in vista della nuova stagione di Serie A. L’obiettivo è migliorare la fase offensiva, offrendo maggiori soluzioni sulle corsie laterali. L’operazione, seppur temporanea, dimostra la volontà del club di investire su profili giovani ma già rodati nel campionato italiano.

Il trasferimento di Riccardo Sottil al Lecce è dunque ufficiale: un colpo mirato per dare nuova linfa all’attacco giallorosso e affrontare con ambizione la stagione alle porte.