Sotto l’albero di Natale, Gattuso aspetta il regista

Gennaro Gattuso si aspetta almeno un regalo dal calciomercato per provare a salvare una stagione negativa

Una vittoria che sa di liberazione. L’autogol di Pedro Obiang all’ultimo minuto ha ridato un po’ di linfa al Napoli, che con Gennaro Gattuso aveva bisogno di tornare alla normalità dopo un paio di mesi in cui era accaduto tutto e il contrario di tutto. Una vittoria figlia della grinta e della volontà di scrollarsi di dosso delusioni e tensioni, ma che ha mostrato ancora delle lacune di organico nell’impianto tattico dell’ex tecnico di Pisa e Milan, notate già nella sconfitta interna con il Parma, nella prima al San Paolo del nuovo allenatore partenopeo.

Allan e Fabian Ruiz bocciati

Era stato Allan a esordire come regista, dal primo minuto, contro il Parma. Sostituito, quasi per disperazione, dopo circa un’ora di gioco. La manovra del Napoli non era sembrata fluida, mancavano le verticalizzazioni e la squadra faceva fatica a creare. Con il Sassuolo, Gattuso ha tentato, vanamente, di inserire Fabian Ruiz al centro dello scacchiere. Risultato: spagnolo peggiore in campo e sostituito dopo 70′ da Elmas, decisivo poi allo scadere. Fabian non sta disputando una stagione esaltante, anche se quando gioca con la selezione spagnola è uno dei migliori: nonostante l’avvento del nuovo tecnico, anche l’esperimento da regista, anche per lui, è finito male.

Un regalo per Ringhio

Potrebbe, dunque, essere necessario un intervento sul mercato per regalare a Gattuso un playmaker capace di rendere la manovra più fluida e giocare il calcio che in mente l’attuale tecnico degli azzurri, uno che, nella sua carriera da calciatore, ha giocato con tanti centrocampisti dai piedi buoni. Il Napoli, in questo momento, si trova a -11 dall’obiettivo Champions League: la rincorsa sembra essere quasi disperata e impossibile, ma l’avvento del nuovo allenatore ha ridato qualche speranza alla piazza e alla squadra, entrambe sfiduciate dopo gli ultimi mesi in cui, oltre all’assenza di risultati, era sembrata palese anche la mancanza di grinta da parte di chi scendeva in campo.

Dare al tecnico tutti gli strumenti necessari per poter esprimere il suo calcio con un innesto potrebbe essere un ulteriore segnale, stavolta da parte della dirigenza, che crede ancora nelle possibilità di questa squadra di potersi piazzare tra le prime quattro. Il nome delle ultime settimane è quello di Sofyan Amrabat: il marocchino, una delle rivelazioni di questa Serie A, sembra essere il prescelto da parte di Giuntoli per portare a Napoli quel calciatore di qualità in mezzo al campo che manca dai tempi di Jorginho. Un regalo sotto l’albero di Natale che sarebbe, dunque, molto gradito a Gattuso e che permetterebbe di continuare una rincorsa iniziata all’ultimo minuto della partita di Reggio Emilia.