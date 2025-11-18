Soulé entusiasta: «A Roma sono molto felice. Gasperini? Di lui penso questa cosa molto importante»

Soulé e la Roma: entusiasmo, crescita e ambizioni di un talento in piena esplosione

Il protagonista assoluto di questo avvio di stagione della Roma è senza dubbio Matias Soulé, che in un’intervista a Sportmediaset ha raccontato sensazioni, ambizioni e stato d’animo dopo i primi mesi in giallorosso. Il giovane talento argentino ha ribadito quanto si trovi bene nella Capitale, sottolineando come l’ambiente lo abbia accolto con calore e come questo abbia inciso sul suo rendimento. «A Roma sono felice, la città e la gente mi fanno sentire a casa», ha spiegato Soulé, aggiungendo che immaginare un futuro lungo in giallorosso non è affatto un’idea lontana.

Soulé è diventato rapidamente il capocannoniere della Roma, in un momento in cui la squadra fatica a concretizzare quanto crea. L’attaccante però tiene a precisare che il suo contributo non riguarda soltanto i gol: «Cerco sempre di aiutare i miei compagni come chiede il mister. Prima viene la squadra, poi il singolo». Un atteggiamento maturo, che racconta la crescita esponenziale del giocatore.

Determinante, secondo Soulé, è stato l’arrivo di Gian Piero Gasperini, capace di trasformare il suo modo di stare in campo: «Mi ha cambiato in tutto. La sua mentalità vincente la senti dalla prima seduta». Con il nuovo allenatore, Soulé si muove con grande libertà tra trequarti ed esterno, pressando alto e diventando il primo difensore in fase di non possesso, un aspetto che lui stesso dice di apprezzare molto.

Analizzando il percorso fin qui, Soulé invita alla cautela: la Roma vuole restare competitiva, ma la stagione è lunga e serve continuità. «Passo dopo passo possiamo arrivare in alto», afferma, senza però sbilanciarsi sulla corsa scudetto: è presto, anche se il sogno esiste per squadra e tifosi.

Sul fronte personale, il tema della Nazionale rimane aperto. Soulé non nasconde un po’ di delusione per la mancata convocazione con l’Argentina, ma resta fiducioso: «Se faccio bene con la Roma arriverà anche quella». Scartata invece definitivamente l’ipotesi Italia: il suo cuore è e resta albiceleste.

Molto forte è anche il legame con Dybala, dentro e fuori dal campo. I due condividono tempo libero, videogiochi e una sintonia naturale che Soulé considera preziosa: «Paulo alza il livello di tutti».

Guardando avanti, l’obiettivo del talento argentino è chiaro: «Vincere qualcosa con la Roma sarebbe la ciliegina sulla torta».

Un sogno che, giorno dopo giorno, Soulé sta cercando di trasformare in realtà.