Soule carica la Roma: «Dobbiamo puntare in alto. Con Gasperini possiamo imparare questa cosa» - Calcio News 24

Roma, Soule si racconta: «Con Gasperini sta andando benissimo, voglio confermarmi»

Matias Soule è uno dei volti emergenti della nuova Roma targata Gian Piero Gasperini. Dopo un finale di stagione in crescendo, l’argentino punta a confermarsi anche con il nuovo allenatore, approfittando del momento e del temporaneo rientro di Paulo Dybala. In un’intervista rilasciata a Il Tempo, Soule ha raccontato le sue sensazioni e le ambizioni personali per il futuro in giallorosso.

«Sta andando benissimo con Gasperini – ha dichiarato – ci sta aiutando molto. Ogni giorno stiamo capendo meglio le sue idee, che sono molto offensive: vuole tenere il possesso, costruire dal basso, caratteristiche che prima non erano così centrali nel nostro gioco. A me piace avere il controllo del pallone e questo sistema mi esalta. Ci stiamo adattando giorno dopo giorno».

Soule ha anche parlato del suo primo anno nella Roma, fatto di alti e bassi ma culminato con una crescita importante: «L’inizio non è stato facile, né per me né per la squadra. C’erano difficoltà, ma con l’arrivo di mister Ranieri ho ritrovato serenità e fiducia. Ho iniziato a giocare in modo più semplice, cercando sempre di dare il massimo. Così sono migliorate tante cose, soprattutto verso la fine della stagione. Ora mi sento bene, sono in fiducia».

Il giovane talento argentino ha anche svelato un retroscena di mercato: «A gennaio potevo andare via, avevo ricevuto qualche offerta. Ho parlato con l’allenatore per capire se c’erano margini per restare o se era meglio andare a giocare altrove. Mi ha rassicurato, dicendomi che sarebbero arrivate delle opportunità. E così è stato. Devo ringraziarlo: mi ha dato fiducia e tranquillità, e io ho cercato di ripagarlo».

Guardando avanti, Soule è chiaro sugli obiettivi della Roma: «Vogliamo arrivare fino in fondo in tutte le competizioni: Serie A, Europa League e Coppa Italia. L’anno scorso siamo andati vicinissimi alla qualificazione in Champions League, ci è mancato solo un punto. Quest’anno non vogliamo commettere lo stesso errore».

In un’estate in cui il calciomercato della Roma è ancora in evoluzione, Soule si candida a essere una delle certezze della nuova era Gasperini. Giovane, motivato e in crescita, l’argentino rappresenta una delle scommesse più interessanti del progetto giallorosso.