Soulè Roma, la punizione contro il Parma è un gioiello: è la partita della svolta per lui? Le pagelle

Le pagelle di Matias Soulé: la punizione che decide la vittoria della Roma contro il Parma è un gioiello che vale il prezzo del biglietto: è la partita della svolta per lui?

La Roma passa al Tardini al termine di una partita non semplice contro il Parma: Ranieri sceglie il turnover e alla fine ringrazia Matias Soulé, che prima fa espellere Leoni e poi sulla punizione che ne segue dal limite dell’area disegna una traiettoria degna di Giotto che si infila alle spalle di Suzuki. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Inizia a giri ridotti, poi piazza quella pennellata che sembra una tela di Giotto. E si scioglie, sfiorando il raddoppio due volte».

CORRIERE DELLO SPORT 7.5 – «Espulsione procurata e gol capolavoro. Un inserimento magnifico sull’assist di Shomurodov: un guizzo importante che cambia la partita e regala alla Roma l’uomo in più per un’ora e il vantaggio per una punizione meravigliosa calciata sotto al sette».

TUTTOSPORT 7 – «Il gol è un vero gioiello e vale il prezzo del biglietto, accarezza la sfera con il mancino e trova l’angolino su punizione. Sfiora il raddoppio nel secondo tempo».

IL MESSAGGERO 7.5 – «Finalmente. È l’avverbio che riassume la partita dell’argentino, mai come stavolta decisivo. Si procura la punizione che provoca l’espulsione di Leoni e poi la trasforma con un sinistro a giro che somiglia ad una carezza che un papà dà a un figlio. Che sia la volta buona per farlo giocare d’ora in poi con la mente più sgombra e non con l’obbligo di dover dimostrare quanto è bravo. Perché bravo lo era anche prima della prodezza di ieri».