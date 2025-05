Souness, freccitina Bellingham e consiglio a Yamal. L’ex Liverpool e Samp «L’esempio di ciò che non deve fare»

Souness, freccitina Bellingham e consiglio a Yamal. Le dichiarazioni dell’ex Liverpool e Samp

Bandiera scozzese e colonna al Liverpool, ma anche ex Sampdoria, Greame Souness ha detto la sua in merito al rendimento di Jude Bellingham al Real Madrid.

Nel suo messaggio al Daily Mail, ha dichiarato: «Guardare Bellingham al Real Madrid ultimamente mi ha preoccupato. Ha avuto una prima stagione incredibile in Spagna e sembrava stesse conquistando il mondo, ma ora ho la brutta sensazione che non sia sulla giusta strada. Spero di sbagliarmi, ma questa stagione è stata una delusione e il suo comportamento a volte va messo in discussione: non ha mostrato alcun rimorso e si è ripetutamente cacciato in inutili guai con gli arbitri».

Poi anche un indiretto consiglio a Lamine Yamal: «Se Bellingham ascolta qualcuno, i suoi consigli sembrano andare nella direzione sbagliata. E se vede il suo comportamento come sano, si sbaglia anche lui. È l’esempio perfetto di ciò che Lamine Yamal dovrebbe evitare. Stiamo senza dubbio assistendo all’inizio di un talento molto speciale. A soli 17 anni, prende decisioni che ci si aspetterebbe da giocatori molto più grandi».