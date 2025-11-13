Southampton Portsmouth, storia incredibile dall'Inghilterra! Travestiti da stewards per entrare al derby: 3 anni di daspo ai tifosi - Calcio News 24

Southampton Portsmouth, due fratelli tentano di entrare al derby travestiti da stewards: scoperti e condannati a 3 anni di DASPO

Lo scorso 14 settembre due tifosi hanno provato a entrare senza biglietto al derby tra Southampton e Portsmouth, valido per la Championship. Con il St. Mary’s Stadium gremito, i fratelli Green hanno escogitato un piano insolito: travestirsi da stewards per superare i controlli e assistere alla partita.

Il tentativo si è rivelato un fallimento. I due, privi di badge di riconoscimento, sono stati immediatamente individuati dagli addetti alla sicurezza, espulsi dall’impianto e successivamente arrestati. La loro “furbata” si è trasformata in un guaio giudiziario.

La sentenza è stata severa: tre anni di DASPO che impediranno loro l’accesso agli stadi, oltre a una multa di 500 euro ciascuno. Un epilogo amaro che dimostra come i tentativi di aggirare le regole possano avere conseguenze pesanti.

