Spadafora: «Stanziati 50 milioni per la promozione dello sport di base»

Vincenzo Spadafora, ministro per lo Sport, ha parlato dei fondi stanziati dal Governo per aiutare le attività. Ecco le sue parole

Vincenzo Spadafora, in una nota ufficiale, ha parlato dei fondi stanziati per la promozione dello Sport.

«Per il 2021 sono stanziati 50 milioni per la promozione dello sport di base. Giovani e anziani potranno accedere gratuitamente alla pratica dell’attività fisica per migliorare la salute e il benessere. Un incentivo alle famiglie e un modo concreto per sostenere la ripartenza di associazioni, società e centri sportivi su tutto il territorio».