Nazionali
Spagna, i convocati del ct De la Fuente in vista della sfida contro la Serbia in preparazione del Mondiale
Spagna Serbia, diramata oggi la lista ufficiale dei convocati di De la Fuente per l’amichevole in preparazione del Mondiale
La Spagna prosegue la preparazione al Mondiale con un’amichevole contro la Serbia e, in vista del match, il commissario tecnico Luis de la Fuente ha diramato la lista ufficiale dei convocati.
Nel gruppo figurano quattro portieri — Unai Simón, David Raya, Álex Remiro e Joan García — oltre a una batteria di difensori che comprende Laporte, Cubarsí, Porro, Grimaldo, Cucurella, Mosquera e Huijsen. A centrocampo spazio ai big Rodri, Pedri e Dani Olmo, affiancati da Soler, Zubimendi, Fornals e Fermín. In attacco spiccano i nomi di Lamine Yamal, Ferran Torres, Borja Iglesias, Víctor Muñoz, Barrenetxea, Yeremy, Baena e Oyarzabal, chiamati a guidare la fase offensiva della Roja in questa fase di avvicinamento al torneo iridato.
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LA LISTA
Portieri: Unai Simón, David Raya, Álex Remiro, Joan García
Difensori: Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Pedro Porro, Alejandro Grimaldo, Marc Cucurella, Cristhian Mosquera, M. Cucurella, Huijsen.
Centrocampisti: Rodri, Pedri, Dani Olmo, Carlos Soler, Zubimendi, Fornals, Fermin.
Attaccanti: Lamine Yamal, Ferran Torres, Borja Iglesias, Víctor Muñoz, Barrenetxea, Yeremy, Baena, Oyarzabal.
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