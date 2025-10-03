Nazionali
Spagna, i convocati di Luis de la Fuente: Yamal presente, Morata escluso. Prima chiamata per Jesús Rodríguez
Il ct de la Fuente annuncia i convocati: confermato Lamine Yamal, fuori Álvaro Morata. Esordio per il giovane Jesús Rodríguez
La Federazione Spagnola di Calcio ha ufficializzato la lista dei convocati del commissario tecnico Luis de la Fuente per le prossime sfide di qualificazione ai Mondiali 2026. La Roja affronterà la Georgia l’11 ottobre e la Bulgaria il 14 ottobre, due impegni cruciali per consolidare la leadership nel girone.
Le scelte del CT De la Fuente
Il selezionatore spagnolo, alla guida della nazionale maggiore dal 2022, ha confermato la sua linea di equilibrio tra giovani talenti e giocatori esperti. Spicca la presenza di Lamine Yamal, attaccante classe 2007 del Barcellona, considerato uno dei prospetti più brillanti del calcio europeo. Rientrato da un infortunio, il giovane blaugrana sarà una delle armi offensive più attese. Tra i veterani figurano Marcos Llorente e Dani Olmo.
Le assenze eccellenti
La lista presenta anche esclusioni di rilievo. Non ci sarà Álvaro Morata, attaccante del Como e capitano della Roja, fermato da problemi fisici. Assenti anche Nico Williams e Fabián Ruiz.
La novità Jesús Rodríguez
La sorpresa più grande è la convocazione di Jesús Rodríguez, giovane attaccante del Como in Serie A. Classe 2004, Rodríguez si è messo in mostra per velocità e capacità realizzative e la sua presenza testimonia l’attenzione di De la Fuente verso i talenti emergenti anche fuori dai top club spagnoli.
CONVOCATI
Portieri: Raya, Remiro, Unai Simón
Difensori: Marcos Llorente, Le Normand, Cubarsí, Huijsen, Pedro Porro, Grimaldo, Cucurella, Vivian.
Centrocampisti: Mikel Merino, Aleix García, Rodrigo, Zubimendi, Pedri, Baena, Barrios
Attaccanti: Dani Olmo, Ferran Torres, De Frutos, Yeremy Pino, Lamine Yamal, Oyarzabal, Jesús Rodríguez, Samu
