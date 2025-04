Spagna, Coppa del Re: Barcellona Real Madrid si giocherà! Louzan conferma: «Certo che si giocherà»

Barcellona Real Madrid, finale di Coppa del Re, si disputerà regolarmente. Dopo la conferma da parte del Real Madrid che qualche ora fa aveva richiesto il cambio degli ufficiali di gara per il caso riguardante gli arbitri della gara e le presunte pressioni del club madrileno, è arrivata anche la conferma di Rafael Louzán, presidente della RFEF, che aveva interrotto la cena di gala in vista dell’evento di domani per parlare con i dirigenti del Real e riportare tutti alla ragione come riferito da Mundo Deportivo.

DICHIARAZIONI – «Ci sono migliaia di tifosi qui a Siviglia e milioni di persone in tutto il mondo che vogliono vedere questa grande finale. Faccio appello alla responsabilità e alla calma di tutti affinché tutto vada per il meglio. Ho parlato con il Real Madrid e mi appello al loro buon senso e alla loro responsabilità. Tutti sanno cosa devono fare. Come sapete, da quando sono arrivato ho lavorato su questo tema per creare un comitato, a cui partecipa anche il Real Madrid, per avere un organo di lavoro per il prossimo anno a cui tutti gli attori del calcio possano partecipare attivamente. Si giocherà? Certo che si giocherà. Spero che domani vedremo una bella partita».