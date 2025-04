Spagna, Coppa del Re: che Caos! Tebas risponde e attacca Perez: «Fa pressioni, minaccia. Questo è potere»

Continua a delinearsi un clamoroso scenario in Spagna, in vista della finale di Coppa del Re di domani, 26 aprile, che vedrà impegnate Barcellona Real Madrid.

Nelle ultime ore, infatti, il Real Madrid, ha acceso una giornata già piena di polemiche riguardanti gli arbitri, e aveva minacciato la federazione di non scendere in campo domani sera La Cartuja di Siviglia, dove si disputerà la finale.

Javier Tebas (il presidente de LaLiga e vicepresidente della Federazione calcistica spagnola), ha pubblicato un tweet sul suo account ufficiale X in cui ha attaccato duramente Florentino Pérez e il Real Madrid, pur senza nominarli esplicitamente.

MESSAGGIO – «Questo non è calcio, è una questione di potere. Non gli piace Tebas perché non fa quello che vuole lui. Non gli piace Ceferin perché non fa quello che vuole. Non gli piace Louzán perché non fa quello che vuole. Non gli piacciono i commentatori televisivi perché non dicono quello che vuole lui. Non vogliono progressi nella riforma arbitrale perché non è quello che vuole lui. E ora, dopo le dichiarazioni degli arbitri – stanchi delle continue molestie della TV del Real Madrid – sta rispondendo come sa fare: annulla la conferenza stampa, salta l’allenamento a La Cartuja, ignora le cerimonie ufficiali della finale di Copa del Rey e fa trapelare la notiiza che non parteciperà alla finale.

Che suscettibilità. Lui non protesta, fa pressione. Non si lamenta, minaccia. Non è in disaccordo, punisce. Non vuole migliorare il calcio, vuole il suo calcio. E la cosa peggiore non è che ci provi: la cosa peggiore è che molti glielo permettono, lo assecondano e lo aiutano».