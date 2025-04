Spagna, Coppa del Re: il presidente RFEF Louzan commenta il caos arbitri: «Non si possono cambiare. Domani grande partita»

A poco più di 24 ore dal fischio d’inizio della finale di Copa del Rey tra Real Madrid e Barcellona, non accennano a placarsi le polemiche innescate dal video provocatorio pubblicato dalla televisione ufficiale dei Blancos, vero e proprio atto d’accusa nei confronti dell’arbitro della sfida, Ricardo De Burgos Bengoetxea.

L’attacco ha provocato la reazione di Bengoetxea e del collega al VAR, González Fuertes, e insieme hanno parlato in conferenza prima della finale.

Il primo ha addirittura pianto, mentre il secondo ha attaccato apertamente il club di Florentino Perez, provocando una reazione di sdegno che ha portato il Real a chiedere poche ore fa alla Federazione di cambiare la designazione arbitrale in extremis, decidendo di boicottare tutti gli eventi ufficiali promossi prima della partita, compresa la conferenza stampa che avrebbe dovuto tenere Carlo Ancelotti in compagnia di Luka Modric.

Una scelta forte, ma non accolta, con la Federazione che rimane ferma sulla sua posizione e non vede alcuna possibilità di cambiamento, come ha affermato il presidente Rafael Louzán a CadenaSER: «È una questione di competenza del CTA (comitato tecnico arbitrale, ndr). La Federazione opera in modo autonomo, al momento è così. Non ho avuto il tempo di leggere la dichiarazione del Real Madrid, stiamo organizzando tutto per domani, vedremo una grande partita. Questo è tutto ciò che posso dire».