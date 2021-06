Spagna e Covid, Thiago Alcantara: «Siamo sereni, ma meglio essere vaccinati...»

Thiago Alcantara ha parlato del questione Covid-19 che ha fatto tremare la Nazionale spagnola

Thiago Alcantara, centrocampista del Liverpool e della Spagna, in una intervista a Marca ha parlato della difficile situazione che si sta vivendo in Nazionale con il Covid-19.

«Siamo in quella fase in cui facciamo solamente quello che ci dicono di fare. Stiamo lavorando bene e sono sicuro che le cose andranno bene in vista del debutto. Luis Enrique si è detto sereno? Sì, e anche con noi emana questa positività che fa bene al gruppo. Io terzo capitano? Siamo tutti capitani. Come viviamo i giorni che ci separano dal debutto? Bene anche se ogni giorno è come se fossimo separati e dovessimo superare mille barriere. Euro 2020? Il calcio è un po’ cambiato. Penso che andranno lontane le squadre meglio preparate fisicamente. Vaccini? So che molti non sono favorevoli che la Spagna riceva il vaccino, ma noi difenderemo il Paese e dovremo anche spostarci in diversi posti. Quindi meglio farlo da vaccinati…».