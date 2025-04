Spagna, la finale di Coppa del Re si giocherà! Il Real Madrid in un comunicato: «Mai considerato il ritiro»

Nuovo comunicato del Real Madrid nella telenovela odierna con botta e risposta tra i Blancos e la federazione spagnola, riguardo le pressioni arbitrali della squadra di Florentino Perez che a poche ore dalla richiesta di cambiare arbitri, emana un nuovo comunicato inerente alla disputa della finale di Coppa del Re che si terrà domani contro il Barcellona.

IL COMUNICATO – «Alla luce delle indiscrezioni emerse nelle ultime ore, il Real Madrid CF comunica che la nostra squadra non ha mai preso in considerazione l’idea di ritirarsi dalla finale di domani. Il nostro club comprende che le dichiarazioni infelici e inappropriate rilasciate dagli arbitri designati per questa partita, 24 ore prima della finale, non possono macchiare un evento sportivo di importanza mondiale che sarà seguito da centinaia di milioni di persone, e per rispetto di tutti i tifosi che hanno in programma di recarsi a Siviglia, e di tutti coloro che si trovano già nel capoluogo andaluso. Il Real Madrid ritiene che i valori del calcio debbano prevalere, nonostante l’ostilità e l’animosità manifestate ancora una volta oggi nei confronti del nostro club dagli arbitri designati per la finale».