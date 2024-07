Spagna-Inghilterra, Dani Olmo PROVOCA Kane: «Sogno di fargli un’altra TRIPLETTA in finale»

Le parole di Dani Olmo, calciatore della Spagna, in vista della finale degli Europei contro l’Inghilterra. I dettagli

Dani Olmo ha parlato in conferenza stampa della finale di Euro 2024 tra Spagna-Inghilterra.

ALTRA TRIPLETTA CONTRO KANE – «Sarebbe un sogno segnare una tripletta in finale e vincerla, ovviamente. L’Inghilterra è una squadra che non si arrende mai, questo è certo. Dobbiamo essere concentrati per tutta la partita, non importa se andremo in svantaggio o in vantaggio».