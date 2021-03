Luis Enrique è rimasto bloccato in ascensore per un’ora prima del match tra Spagna e Kosovo: saltato il prepartita della sua Nazionale

Imprevisto per Luis Enrique prima del match tra Spagna e Kosovo, match valevole per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar.

Il commissario tecnico della Nazionale iberica è rimasto bloccato in ascensore per un’ora insieme ad altri sei membri dello staff. Giunto rapidamente allo stadio di Siviglia, Luis Enrique ha saltato tutto il prepartita.