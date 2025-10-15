Spagna, primo posto nel ranking FIFA e migliore selezione in circolazione? L’analisi

Spagna, è ancora saldo il primo posto nel ranking FIFA e migliore selezione del piante secondo il quotidiano AS? L’analisi sulle furie rosse

La Nazionale spagnola si proietta verso il suo 17° Mondiale con la certezza di essere la migliore selezione del pianeta. É quanto sostiene il quotidiano AS con un’analisi che parte da come le recenti vittorie contro Georgia e Bulgaria non solo l’hanno riproposta come candidata alla vittoria nel 2026, ma le hanno anche permesso di consolidare la sua leadership nel ranking FIFA.



Il trono di Spagna

Nell’imminente aggiornamento del ranking FIFA, previsto per il 23 ottobre, la Spagna manterrà saldamente il primo posto del ranking con 1880,76 punti. Una posizione riconquistata con l’ultimo aggiornamento e ora blindata grazie a due successi convincenti. Non solo, la Roja ha ulteriormente amplificato il distacco su Francia e Argentina». Questo distacco si è accentuato a causa dei risultati altalenanti delle rivali.



Francia e Argentina: tra scivoloni e risalite parziali

La Francia ha subito un duro colpo con il 2-2 in Islanda che le farà occupare il terzo posto del ranking. L’Argentina, d’altra parte, si è parzialmente ripresa dal ko con l’Ecuador (1-0)», sconfitta che le era costata la vetta del ranking dopo oltre due anni di dominio. Le vittorie della Albiceleste contro Venezuela (1-0) e Portorico (6-0)» le hanno permesso di essere seconda (1872,43). Tuttavia, essendo queste ultime «incontri amichevoli, e contro rivali di poca entità», non hanno fruttato «i punti necessari per essere un ostacolo per Spagna».



La finalissima di marzo

Il futuro prossimo potrebbe riservare un’ulteriore e affascinante sfida per la supremazia mondiale. A marzo, infatti, la Spagna affronterà l’Argentina nella Finalissima, un incontro che «potrà decidere l’equilibrio finale tra le due squadre nel ranking». Questo attesissimo match non sarà solo una prestigiosa prova di forza tra due giganti del calcio, ma potrebbe avere un impatto significativo sulla leadership della classifica mondiale, trasformandosi in un testa a testa che promette scintille e grande spettacolo.

