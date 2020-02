Spal, conferenza Di Biagio: «Salvezza difficile ma non impossibile»

Conferenza stampa di presentazione di Gigi Di Biagio, allenatore della Spal. Le dichiarazioni del tecnico del club di Ferrara

(-Dal nostro inviato a Ferrara) Gigi Di Biagio, nuovo tecnico della Spal, è stato presentato quest’oggi in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni: «Tra le squadre che lottano per la salvezza la Spal, vista da fuori, è la più forte e l’ho detto ai ragazzi perché lo credo. Ho sentito Semplici, sono un suo grande amico, ha fatto la storia qui. Ora però bisogna voltare pagina perché nell’ultimo periodo non sono andate bene».

Ancora Di Biagio: «Negli ultimi due mesi ho avuto la fortuna di essere cercato da diverse squadre. Con la Spal ci siamo incontrati forse nella maniera giusta. E’ una sfida difficile ma non impossibile. Non mi mette paura, non ho timore, sono convinto che basta poco a far cambiare l’obiettivo ai ragazzi che possono vedere lontano. Siamo a 7 punti ma già da sabato dobbiamo accorciare. E’ stata un’empatia rapida e veloce che mi ha portato a dire subito sì. Nel mio dna c’è la difesa a 4 ma valuterò con attenzione in questi allenamenti, cambierò con calma. Vedo molto scetticismo, è normale, ma ho poco tempo per convincere tutti e proverò a tirare io fuori da questi ragazzi il massimo».