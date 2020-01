Spal, Petagna segna (quasi) sempre in casa: i numeri dell’attaccante

Andrea Petagna è il vero trascinatore della Spal: le statistiche e le curiosità sui gol della punta dei ferraresi

La Spal non può fare altro che aggrapparsi ad Andrea Petagna se vuole evitare la retrocessione. L’attaccante triestino si sta confermando il miglior marcatore della formazione, dopo aver toccato quota 16 gol nella scorsa edizione della Serie A.

6 reti nell’arco di 17 giornate: una in più rispetto all’anno scorso, a questo punto della stagione. Di questi, ben 4 sono arrivati fra le mura amiche dello Stadio Paolo Mazza. Petagna si dimostra dunque una vera e propria minaccia per i portieri delle squadre in cerca di punti a Ferrara. Il giocatore sicuramente cercherà di superare il fantastico risultato in termini realizzativi della precedente annata.

La punta gode del gradimento di altri club di Serie A, con la Fiorentina che nei giorni scorsi si è mossa per cercare di assicurarsi le prestazioni del prodotto del settore giovanile del Milan. In caso di cessione a gennaio, sarebbe difficile per la Spal sostituire un profilo di tale calibro.