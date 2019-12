Spal, Semplici: «Col Torino la giusta risposta, adesso la continuità»

Spal, Semplici passa un Natale soddisfatto: «La vittoria col Torino ci voleva, stagione non semplice. Ora serve la continuità giusta»

Il tecnico della Spal, Leonardo Semplici, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport sul momento della sua squadra. Ecco le parole dell’allenatore:

«Passeremo un Natale col sorriso. La vittoria con il Torino ci voleva. Fra dentro e fuori dal campo non è stata una prima parte di stagione semplice. Prima di Torino ho detto ai ragazzi che era il momento di fare i fatti e sul campo si è vista la risposta. Con la giusta continuità credo che potremo lottare anche quest’anno fino alla fine per la salvezza. Petagna? Giocatore importante, senza i rigori sbagliati sarebbe quasi in doppia cifra».