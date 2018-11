SPAL, Semplici: «Contro la Juventus dovremo essere spregiudicati»

La SPAL affronterà in anticipo la Juventus: il tecnico Semplici ha parlato della gara in conferenza stampa

Il tecnico della SPAL, Semplici, memore dello 0-0 dello scorso anno vuole che i suoi ragazzi provino a fermare nuovamente la Juventus, ma è consapevole delle difficoltà del match. «Affrontiamo una squadra fortissima specialmente quando gioca in casa – ha spiegato Semplici, in conferenza stampa – Non è detto che sia sufficiente fare del nostro meglio. Ci vorrà anche un pò di spregiudicatezza da parte nostra».

La SPAL, però, non dovrà correre l’errore di preoccuparsi esclusivamente di Cristiano Ronaldo, perché «la Juve ha tante individualità. È una squadra di grande valore, non solo a livello nazionale. I bianconeri stanno dimostrando di avere grande continuità, ma anche noi possiamo fare una bella gara giocando di squadra», ha concluso Semplici.