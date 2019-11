Spal, Semplici: «Meritiamo di più. Genoa? Per noi tutte sfide salvezza»

Si avvicina la sfida tra Spal e Genoa: ecco il parere del tecnico dei ferraresi Semplici, presente in tribuna al Mazza per l’Italia U21

Leonardo Semplici, allenatore della Spal presente allo stadio Paolo Mazza di Ferrara per Italia-Islanda U21, ha parlato così a Rai Sport dell’imminente confronto col Genoa.

«Per noi sono tutte sfide salvezza, quella col Genoa è una partita importante in cui cercheremo di fare una grande prestazione. Veniamo da un periodo particolare in cui abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo, ma i ragazzi stanno cercando di migliorare, per arrivare ai risultati attraverso le prestazioni».