Il centrocampista della Spal Strefezza ha commentato in zona mista la sconfitta contro il Milan – VIDEO

Gabriel Strefezza ha commentato in zona mista la sconfitta rimediata a San Siro contro il Milan. I ferraresi tornano a casa a mani vuote, ma a testa alta per la prestazione offerta in campo.

«Volevamo il pareggio, pensiamo già alla partita di lunedì contro la Sampdoria», ha concluso il centrocampista brasiliano della Spal.