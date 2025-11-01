Spalletti post Cremonese Juve: «Soddisfatto della vittoria, ma dobbiamo migliorare molto su quell'aspetto» - Calcio News 24

Le dichiarazioni di Spalletti dopo quella che è stata la partita di Serie A Cremonese Juve

Ai microfoni di SKY, l’allenatore Spalletti ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Cremonese Juve di Serie A.

PAROLE – «Nel fare questo giro palla sulla linea difensiva siamo riusciti difficilmente ad andare a sinistra. Ha fatto una grande partita sotto il punto di vista della comunicazione con i compagni e dell’attenzione».

SULLA PARTITA – «Abbiamo fatto bene per una buona parte del primo tempo. Poi nell’inizio del secondo tempo abbiamo subito un po’ ma in mezzo a questo ci sono capitate tante situazioni da gol. Dobbiamo migliorare anche lì».

IN COSA CRESCERE – «Spero di crescere in tutto. Bisogna crescere velocemente e ci sono delle potenzialità che si intravedono in alcuni giocatori di cui mi fido. Mi sembra un po’ di conoscerli. Lo spessore e il livello Juventus li mette in condizione di sentire la pesantezza di quello che c’è dietro. Parlando con la proprietà a vederla da fuori sembra una bella cosa la Juve con la sede e i campi, poi entri dentro ma ti sembra di non aver visto niente perché essere a quel livello così non è facile, alcuni la subiscono. Questa vittoria ci fa bene per lavorare con più tranquillità».

RITORNO IN PANCHINA – «Noi che siamo sempre stati lì dentro abbiamo la necessità di questo contatto. C’è sempre da fare le cose fatte bene per dare piacere a chi ti vuole bene. Ci si impegna, diventa fondamentale instaurare rapporti con i giocatori. Spero che questa volta mi riesca visto che in Nazionale non mi è riuscito moltissimo. Possiamo crescere come squadra».

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A