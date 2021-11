Inter Napoli, Spalletti: «Non so come reagirò. Vivo tutto intensamente»

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, nel pre partita del big match tra Inter e Napoli ha parlato ai microfoni di DAZN:

PASSATO ALL’INTER – «Vivo tutto intensamente, non so come reagirò. Il mio passato non è mai passato, me lo porto sempre dietro ho avuto sensazioni bellissime. Ho trovato persone che mi hanno aiutato a fare il mio lavoro. Bisogna fare i complimenti a chi l’anno scorso ha vinto lo scudetto, dai miei ex calciatori ai dirigenti che hanno raggiunto un risultato importante».

