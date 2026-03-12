Spalletti Juve, i bianconeri preparano il nuovo accordo: due soluzioni per blindare il progetto con l’allenatore toscano

Spalletti Juve, avanti insieme: sul tavolo due opzioni contrattuali per il nuovo patto tecnico, ecco i dettagli

La Juventus si muove per consolidare il proprio progetto tecnico e la permanenza di Luciano Spalletti appare sempre più vicina. Secondo le ultime indicazioni, club e allenatore hanno già raggiunto un’intesa di massima e la firma è considerata imminente. L’unico punto ancora da definire riguarda la durata del contratto: si valuta un accordo annuale con opzione fino al 2028 a circa 6 milioni più bonus, oppure un biennale a cifre leggermente inferiori. Spalletti, arrivato a ottobre, sembra però più interessato alla qualità del progetto e dei futuri rinforzi che alla lunghezza del vincolo.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La continuità tecnica non distoglie l’attenzione dal campo, dove la Juventus si prepara alla trasferta contro l’Udinese con il rientro di Dusan Vlahovic. Un successo in Friuli permetterebbe ai bianconeri di superare Como e Roma, salendo momentaneamente al quarto posto. L’obiettivo resta la qualificazione alla Champions League 2026-27, fondamentale per garantire almeno 70 milioni di introiti e determinare il reale margine di manovra sul mercato estivo. La conferma del tecnico non è in discussione, ma la portata degli investimenti dipenderà interamente dal piazzamento finale.

Le prossime dieci partite definiranno dunque non la guida tecnica, già considerata salda, ma il livello degli acquisti che la società potrà permettersi per tornare competitiva ai massimi livelli. La fiducia tra Spalletti e la dirigenza è totale e la fumata bianca sul rinnovo dovrebbe arrivare prima dei verdetti definitivi, a conferma di un rapporto solido e di un progetto già tracciato.