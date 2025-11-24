Spalletti pre Bodo Glimt Juve: «Sarà una gara abbastanza combattuta. Io credo che la squadra possa…»

Spalletti presenta la sfida Bodo Glimt-Juve: “Partita durissima, ma vogliamo la prima vittoria in Champions”

La Juventus si prepara alla trasferta norvegese contro il Bodo Glimt con l’obiettivo di conquistare i primi tre punti nel gruppo di Champions League 2025/26. Dopo quattro turni senza successi – tre pareggi e una sconfitta – i bianconeri cercano di archiviare il periodo di risultati positivi a metà e di ottenere finalmente una vittoria europea. Alla vigilia del match, Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky per presentare la sfida e analizzare la situazione della squadra.

Partita difficile e condizioni climatiche estreme

“Domani sarà una partita durissima”, ha esordito Spalletti. “Questi campi e queste temperature non sono facili: l’aria è fredda e tagliente, il vento ti batte negli occhi e a volte è difficile anche tenerli aperti. Ma questo fa parte della nostra professione e dobbiamo adattarci”. Il tecnico bianconero ha sottolineato come la Juve debba prepararsi sia fisicamente sia mentalmente a condizioni insolite rispetto al campionato italiano, evidenziando la necessità di concentrazione e adattamento continuo.

Non stravolgere la squadra, ma alzare il livello

Riguardo alle possibili novità di formazione, Spalletti ha chiarito che “stravolgere tutto sarebbe prematuro. Non abbiamo giocato male, ma nemmeno benissimo. Dobbiamo lavorare sulle qualità già presenti e migliorare il livello individuale”. Il tecnico ha voluto trasmettere fiducia alla squadra, sottolineando come ci siano margini di crescita senza rivoluzioni tattiche e con una gestione intelligente della rosa.

Focus su singoli e tattica

Spalletti ha parlato anche dei giocatori, citando David e Openda: “Sono perfetti e vogliono mostrare le loro qualità. Alcune modifiche domani sono necessarie, per mantenere fiducia e fare le giuste analisi”. Il tecnico ha poi ricordato la flessibilità della sua squadra, spiegando come il gioco bianconero si basi su rotazioni continue dei ruoli, movimento delle mezzali e dei terzini, e capacità di sorprendere l’avversario, anche adattandosi alla fisicità e all’abitudine della squadra norvegese a giocare in condizioni estreme.

Conclusione

In sintesi, Spalletti vuole che la Juventus affronti la trasferta in Norvegia con determinazione, consapevole delle difficoltà ma pronta a sfruttare le proprie qualità. L’obiettivo è chiaro: archiviare i pareggi e ottenere la prima vittoria in Champions League, dimostrando il valore della squadra anche in condizioni avverse.

