Spalletti, spunta fuori una discussione in campo con quel giocatore della Juve. Cosa è successo?

Di Gregorio e Spalletti protagonisti nei retroscena di Napoli-Juventus. La situazione attuale

Le telecamere di DAZN in “Bordocam” hanno offerto uno sguardo esclusivo su Napoli-Juventus, match terminato 2-1 per i partenopei, mostrando tensioni e momenti di frustrazione nello spogliatoio e in campo.

Luciano Spalletti ha manifestato la propria irritazione fin dai primi minuti, segno di una serata complicata per i bianconeri. Dopo appena due minuti, un errore di Manuel Locatelli ha subito attirato l’attenzione dell’allenatore, che ha reagito piegando il corpo e colpendosi la gamba con la mano, esprimendo così il proprio disappunto.

Il momento più significativo riguarda però il portiere Di Gregorio. Nel primo tempo, il numero uno bianconero ha eseguito un rinvio mostrando evidente insoddisfazione per la mancanza di opzioni disponibili, allargando le braccia in segno di rassegnazione. La reazione di Spalletti è stata immediata e decisa: «Dove la butti? Non allargare le braccia», le parole rivolte al portiere, sottolineando la necessità di maggiore decisione e precisione nelle giocate dalla difesa.

Anche gli altri giocatori hanno percepito le difficoltà. L’attaccante Kenan Yildiz ha espresso chiaramente il proprio dissenso per la scarsa mobilità dei compagni. Dopo aver gestito il pallone per qualche secondo, Yildiz si è girato indietro, sollecitando maggiore movimento e disponibilità, evidenziando un problema di staticità che Spalletti sta cercando di correggere con l’inserimento di giocatori come Zhegrova e Miretti.

In sintesi, le immagini di “Bordocam” hanno mostrato un momento di tensione palpabile tra Di Gregorio e Spalletti, ma anche l’attenzione dell’allenatore nel correggere immediatamente gli errori e stimolare i compagni a rendere la squadra più dinamica. Questi dettagli offrono un ritratto chiaro di quanto il tecnico sia presente e vigile durante la partita, pronto a intervenire per migliorare la prestazione collettiva.

