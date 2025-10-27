 Spalletti Juve, l'ex ct della Nazionale in pole! Le ultime
Connect with us

Juventus News

Spalletti Juve, contro l’Udinese c’è Brambilla e poi…? C’è l’ex ct della Nazionale in pole per subentrare sulla panchina bianconera! Le ultime indiscrezioni

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Spalletti

Spalletti Juve, l’ex ct della Nazionale torna in pole per guidare i bianconeri dopo l’esonero di Tudor. Intanto panchina affidata a Brambilla

L’esonero di Igor Tudor dalla Juventus segna la fine di un ciclo turbolento e la ricerca di una nuova guida per i bianconeri. La decisione è arrivata dopo una serie di risultati deludenti, con la squadra incapace di reagire alle difficoltà sul campo. La sconfitta per 1-0 contro la Lazio, la terza consecutiva, è stata la classica “goccia che ha fatto traboccare il vaso”.

La soluzione ad interim di Brambilla è solo temporanea. La Juventus, infatti, sta già preparando un casting per il sostituto definitivo che guiderà la squadra nei prossimi mesi. Il tempo delle scommesse è ormai finito e il club sembra orientato verso la ricerca di un allenatore di alto livello. Secondo Sky Sport e il giornalista Gianluca Di Marzio, la prima scelta della dirigenza bianconera è Luciano Spalletti.

L’esonero di Igor Tudor segna un capitolo amaro e storico per la Juventus. Per la prima volta nella sua storia, il club ha cambiato tre allenatori in tre stagioni consecutive, un segno evidente di instabilità cronica. In un curioso paradosso, Tudor, che lo scorso anno subentrò a Thiago Motta dopo il suo esonero, ora subisce lo stesso destino.

Related Topics:

Juventus News

Esonero Tudor, adesso ufficiale! Il comunicato della Juventus: via lui al suo posto Brambilla. Lascia anche lo staff dell’ex tecnico

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 ora ago

on

27 Ottobre 2025

By

Tudor
Continue Reading

Juventus News

Nuovo allenatore Juve, ecco chi guiderà i bianconeri nella sfida di Serie A contro l’Udinese. Nome a sorpresa!

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 ore ago

on

27 Ottobre 2025

By

Comolli
Continue Reading