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Spalletti Juve, il tecnico vicino al traguardo: contro il Sassuolo può eguagliare questo record! Il dato

Avatar di Andrea Bargione

Published

3 ore ago

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Spalletti Juve, il tecnico bianconero a un passo dal traguardo: con il Sassuolo può eguagliare il suo record

La Juventus sta vivendo un marzo estremamente positivo, utile a consolidare le proprie ambizioni in classifica. La squadra di Luciano Spalletti ha mostrato solidità e continuità, inaugurando il mese con il pirotecnico 3-3 contro la Roma e proseguendo con due successi netti: il 4-0 rifilato al Pisa e l’1-0 sull’Udinese. Questo percorso, ancora immacolato, prepara il terreno alla sfida con il Sassuolo, ultimo ostacolo per completare un mese senza sconfitte.

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Per Spalletti, mantenere l’imbattibilità significherebbe eguagliare il brillante filotto registrato a novembre. In quel periodo la Juventus aveva messo insieme tre vittorie di spessore contro Bodo Glimt, Cremonese e Cagliari, accompagnate da tre pareggi preziosi con Fiorentina, Torino e Sporting. Replicare quella striscia rappresenta un obiettivo di peso per l’ambiente bianconero, consapevole dell’importanza di non disperdere punti in una fase cruciale della stagione.

Una chiusura perfetta a marzo sancirebbe il quarto mese senza sconfitte dall’inizio del torneo. Oltre al novembre già citato, la squadra aveva mostrato grande tenuta anche nelle prime settimane del campionato: due vittorie immediate ad agosto e un settembre chiuso con un successo e tre pareggi. Questa continuità testimonia la crescita mentale del gruppo e la solidità del lavoro tecnico. Ora l’ultimo passo passa dal campo, dove serviranno concentrazione e lucidità per evitare sorprese e completare un altro capitolo di grande regolarità.

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