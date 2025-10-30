Spalletti Juventus: otto mesi per rilanciare i bianconeri: per l’ex ct della Nazionale il rinnovo ci sarà a una sola condizione

Spalletti Juventus, l’ex ct torna in panchina: contratto di 8 mesi e conferma legata a un solo obiettivo. I dettagli

Continuano a emergere dettagli sul contratto che lega Luciano Spalletti alla Juventus. L’accordo, firmato fino a fine stagione, prevede una clausola chiara e non negoziabile: la qualificazione alla prossima Champions League.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, questo è l’obiettivo minimo condiviso da società e allenatore. Se la Juventus riuscirà a centrare il traguardo, il rinnovo scatterà in automatico, senza bisogno di nuove trattative. L’intesa si prolungherà almeno fino al 2025/26, con la possibilità di estendersi addirittura fino al 2027. Una scelta strategica: evitare che Spalletti inizi la prossima annata con un contratto in scadenza, condizione che spesso genera instabilità nello spogliatoio.

La struttura dell’accordo è quindi semplice ma ambiziosa: la Juve affida a Spalletti una missione complicata, prendere la squadra in corsa e riportarla subito nell’Europa che conta. In cambio, il tecnico riceve non un bonus economico, ma la garanzia di continuità tecnica e progettuale.

Accettando queste condizioni, Spalletti ha dimostrato fiducia nei propri mezzi e nella capacità di incidere immediatamente. Il suo futuro in bianconero dipenderà solo dai risultati sul campo: la Champions come spartiacque tra un’esperienza breve e un progetto pluriennale.

