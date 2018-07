Spalletti: «Lautaro Martinez ha confidenza col gol. Nainggolan? Ci serviva»

Le parole di Luciano Spalletti al termine di Lugano-Inter, prima amichevole stagione per la squadra nerazzurra

Al termine del match amichevole tra Lugano e Inter, il tecnico dei nerazzurri Luciano Spalletti ha risposto alle domande dei giornalisti: «Lautaro Martinez? E’ molto bravo a ricevere palla di spalle, perché ha fisico. Ci si può appoggiare su di lui, poi è bravo a girarsi e vede la porta. Sul lungo può far fatica, ma ha corso e confidenza con il gol. Lui e Icardi possono coesistere, ma vedremo tra un po’. Ora dobbiamo lavorare sulla fase difensiva, bisogna mostrarsi disponibili sull’essere squadra. Possiamo anche perdere delle partite, ma non dobbiamo darla vinta a nessuno, poi se gli altri saranno più bravi è diverso. Abbiamo sensazioni positive, la nostra è una società importante con migliaia di persone che hanno scelto di donarci il loro amore e noi dobbiamo dimostrargli che hanno scelto bene».

L’allenatore continua: «La finale Mondiale? Tiferò Croazia: Perisic e Brozovic hanno fatto benissimo in questa competizione e io sono dalla loro parte. Ciò che mi disturba sul mercato è che si fanno nomi impossibili da prendere. Il nostro è un calciomercato mirato, ma bisogna essere sinceri so ciò che possiamo fare. Nainggolan? Ha qualità che alla nostra squadra mancavano e si sono viste anche oggi. Quando durante le vacanze ho parlato con degli operatori di mercato, mi sono accorto che grazie alla Champions l’Inter è più appetibile tra i calciatori. Sabatini? Non sarà una parola a metterci contro, mi dispiace che alcune parole della sua intervista siano state travisate».