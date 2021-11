Spalletti: «Napoli da bosco e riviera. Il turnover ha funzionato»

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato al termine del match di Europa League contro il Legia Varsavia

VITTORIA – «La squadra stasera ha fatto una grande prestazione, ha dimostrato di non saper giocare solo sul velluto. Ci siamo complicati la vita però li ho sempre sentiti determinati a mettere a posto le cose, poi un episodio ci è andato bene. Però insomma quello che voi chiamate turnover ha funzionato».

TURNOVER – «Era un campo pesante, c’era da dare la svolta. Ma hanno fatto bene anche quelli partiti titolari, la partita l’abbiamo condotta e abbiamo fatto anche un po’ di fatica, sono entrati tutti molto bene, vogliosi. Anche ieri prima della trasferta, gruppo fantastico. Battere un rigore come ha fatto Mertens non era facile. Vedere Ounas che riesce a fare quello che per lui e’ normale e’ un messaggio importante. Politano e’ entrato bene. E’ stato intelligente. Ho visto una squadra matura, da bosco e da riviera, che sa stare ovunque. Avrei voluto far riposare un po’ Rrahmani e Juan Jesus ma non era semplice. Le tossine sono facili da smaltire quando si mette in campo tutto l’impegno possibile. Gia’ prima della partenza, avevo visto un bel clima tra i ragazzi».